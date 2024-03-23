Презентовано другий офіційний український трейлер фільму «Каскадер» / The Fall Guy із Райяном Ґослінґом у головній ролі. Картину режисера Девіда Літча («Джон Вік», «Швидкісний поїзд») показуватимуть у кінотеатрах з 25 квітня.

«Колт – каскадер і, як і кожному каскадеру йому доводиться виконувати складні трюки, стрибати з найвищої висоти та постійно ризикувати життям для ефектних кіносцен. Переживши нещасний випадок на майданчику, який майже знищив його кар’єру, Колту знову доведеться повернутися до роботи. Він повинен розшукати зниклу кінозірку, розгадати підлу змову та ще й повернути кохання усього життя. Хіба щось може піти не так?» – йдеться в описі до стрічки.