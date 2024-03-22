У «Дії» тепер доступні документи про освіту. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров у Telegram.
«Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою – в Дії», – написав він.
Відтепер у застосунку:
- Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
- Свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
- Диплом кваліфікованого робітника;
- Диплом фахового молодшого бакалавра;
- Диплом молодшого спеціаліста;
- Диплом молодшого бакалавра;
- Диплом бакалавра;
- Диплом спеціаліста;
- Диплом магістра;
- Диплом доктора філософії;
- Диплом доктора мистецтва.
Користувачам радять оновити «Дію», і документи підтягнуться автоматично. Але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
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