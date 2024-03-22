У «Дії» тепер доступні документи про освіту. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров у Telegram.

«Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою – в Дії», – написав він.

Відтепер у застосунку:

Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;

Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

Свідоцтво про робітничу кваліфікацію;

Диплом кваліфікованого робітника;

Диплом фахового молодшого бакалавра;

Диплом молодшого спеціаліста;

Диплом молодшого бакалавра;

Диплом бакалавра;

Диплом спеціаліста;

Диплом магістра;

Диплом доктора філософії;

Диплом доктора мистецтва.

Користувачам радять оновити «Дію», і документи підтягнуться автоматично. Але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.