У «Дії» тепер доступні документи про освіту. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров у Telegram.

«Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою – в Дії», – написав він.

Відтепер у застосунку:

  • Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
  • Свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
  • Диплом кваліфікованого робітника;
  • Диплом фахового молодшого бакалавра;
  • Диплом молодшого спеціаліста;
  • Диплом молодшого бакалавра;
  • Диплом бакалавра;
  • Диплом спеціаліста;
  • Диплом магістра;
  • Диплом доктора філософії;
  • Диплом доктора мистецтва.

Користувачам радять оновити «Дію», і документи підтягнуться автоматично. Але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.