«Київстар» спростив підключення eSIM із контрактом. Тепер замовити електронну SIM-карту з контрактним підключенням можна онлайн за допомогою ідентифікації через сервіс НБУ BankID або шерінг документів через «Дію». Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Щоб оформити eSIM з контрактом потрібно на сайті інтернет-магазину Київстар обрати контрактний тариф. За допомогою BankID чи Дії абонент може завантажити необхідні документи, заповнити форму і підписати контракт онлайн за допомогою графічного підпису. Після цього він отримає QR-код для встановлення eSIM», – йдеться в повідомленні.

Раніше для оформлення eSIM з контрактним підключенням потрібно було особисто відвідувати магазин «Київстар» або підписувати необхідні документи через кур’єра.

Тож онлайн ідентифікація полегшує процес підключення. Вона також дасть змогу підключати контракт абонентам, які перебувають за кордоном та не мають можливості відвідати магазин «Київстар».

Завдяки технології eSIM користувач може мати декілька номерів на одному смартфоні, не переживаючи за наявність слотів в девайсі. Також eSIM не має строку давності, тож її не треба оновлювати.

Станом на зараз 337 тис. абонентів обрали eSIM, а eSIM із контрактною формою обслуговування використовують 75 тис. користувачів.