Під час російської ракетної атаки на Київ 21 березня постраждав склад українського онлайн-ритейлера Rozetka. Про це повідомив співзасновник компанії Владислав Чечоткін.

«Сьогоднішня атака на Київ не пройшла непоміченою для ROZETKA. На фото – наш склад, вірніше те, що від нього залишилося. Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками)», – написав він у Facebook.

Водночас Владислав Чечоткін уточнив, що на зміні було 99 людей – вони не постраждали. Люди були в укритті і завдяки цьому залишилися неушкодженими.

«Дякую кожному нашому співробітнику. За мужність, за бажання працювати, за те, що ми рухаємося вперед. Все інше – дрібниці. Відбудуємо. Відпрацюємо. Вистоїмо», – додав він.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 21 березня противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» ( KN-23) /Х-47М2 «Кинджал», а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Усі ворожі ракети були збиті на Київщині.