Обрано десять національних стартапів, які представлять Україну на TechChill 2024. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Один із найбільший балтійських технологічних івентів, який об’єднує фаундерів, підприємців та інвесторів, триватиме з 17 до 19 квітня в Ризі. За результатами пітчингу до складу делегації увійшли: