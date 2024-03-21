Обрано десять національних стартапів, які представлять Україну на TechChill 2024. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Один із найбільший балтійських технологічних івентів, який об’єднує фаундерів, підприємців та інвесторів, триватиме з 17 до 19 квітня в Ризі. За результатами пітчингу до складу делегації увійшли:
- Aspichi – ШІ-система, яка допомагає боротися з психологічними травмами в будь-якому місці завдяки віртуальній реальності.
- Briller.House – сучасна технологія комп’ютеризованого будівництва, яка дозволяє зібрати каркасний будинок без інструментів.
- CheckEye – хмарне рішення, яке допомагає діагностувати захворювання ока на ранній стадії.
- Generect – SaaS-стартап, який допомагає компаніям знаходити дані про їхніх потенційних клієнтів та виходити з ними на зв’язок через інтеграцію з сервісами для e-mail-розсилок.
- GetOrder – рішення, яке допомагає ресторанам інтегрувати сервіси доставки та продавати страви онлайн.
- Mantis Analytics – аналітична ШІ-платформа, яка дає змогу моніторити та аналізувати інформаційний простір, виявляючи маніпуляції та фейки.
- OptySun – технологія для очищення й знезараження води.
- Uspacy – єдиний робочий простір для організації щоденних процесів малих і середніх компаній: сучасне спілкування в команді, спільна робота, завдання та CRM.
- Wantent – ШІ-платформа, яка аналізує реакцію аудиторії на відеоконтент та вимірює залученість глядачів під час перегляду.
- Zibra AI – платформа для створення реалістичного 3D-контенту за допомогою штучного інтелекту.
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