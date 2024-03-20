Євросоюз досягнув домовленостей зі США, які дозволяють блоку платити компанії SpaceX за запуск своїх супутників. Відповідну угоду планують офіційно підписати наступного тижня, повідомляє Politico.

Все це необхідно через тривалі затримки із запуском наступного покоління європейської ракетної системи Ariane. Після багаторічних затримок Ariane 6 має стартувати цього літа, після чого буде запланована перша комерційна місія.

Ще одна причина, чому ЄС вдаються до таких домовленостей, – неможливість використання російської ракети-носія «Союз» через війну росії в Україні.

Дипломати в розмові з Politico пояснили умови домовленостей. Вона надає співробітникам ЄС і Європейського космічного агентства (ЄКА) постійний доступ до стартового майданчика і першочергове право на вилучення та зберігання уламків супутників у США в разі аварії.

Контракт зі SpaceX передбачає два запуски супутників глобальної навігаційної системи Galileo цього року. Вони мають бути відправлені до США 27 березня. Перший запуск має відбутися у другій половині квітня, а другий – у липні.

У тексті угоди сказано, що персонал, відряджений ЄС або ЄКА, повинен отримати доступ до «секретного обладнання та документації», пов’язаного з Galileo. Крім того, ЄС має право виставити охорону для захисту свого обладнання.