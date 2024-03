Амбітний стартап Playtron планує створити єдину операційну систему для всіх портативних консолей, повідомляє The Verge.

CEO Playtron Кірт МакМастер каже, що купуючи SteamDeck користувачі отримують чудовий пристрій. Але він обмежений іграми, які доступні лише в Steam. МакМастер вважає, що ігри з Epic Games Store нічим не гірші, тому на допомогу прийде проєкт Playtron.

Стартап має бюджет в 10 мільйонів доларів США, штат у 18 співробітників та амбіції кинути виклик Microsoft, Valve та Apple.

Playtron працює на базі Linux аналогічно до операційної системи SteamDeck, але, очевидно, без прив’язки виключно до Steam. Це – легка ОС, яка замінює Windows або SteamOS на вашому портативному ігровому ПК, але з меншою кількістю функцій і сумісних ігор.

Але у Playtron вірять, що вже за рік зможуть конкурувати з Windows на ринку операційних систем для портативних ігрових комп’ютерів.

«Ми ведемо переговори з численними OEM-виробниками та мобільними операторами щодо створення та розгортання пристроїв Playtron по всьому світу у 2025 році», — розповідає МакМастер.

Також, за його словами, AYANEO готується до випуску нової портативної консолі з Playtron до кінця 2024 року.

У компанії кажуть, що Playtron коштуватиме таким компаніям, як AYANEO, лише частку ціни Windows, близько $10 за одиницю замість $80.

Крім того, компанія запевняє, що подбала і про захист від читерів, оскільки Playtron використовує базу Fedora Silverblue, що має незмінну файлову систему. Розробники ігор зможуть запитувати цифрові підписи збірки та кожної системної DLL.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Компанія планує генерувати підписи для кожної версії ОС, а також для всіх DLL. Використовуючи SDK Playtron, розробник гри зможе отримати підпис поточної конфігурації на пристрої, а потім звернутися до бекенду, щоб переконатися, що це справжня версія Playtron.

Компанія націлилася не лише на портативні ігрові комп’ютери по типу SteamDeck. У компанії впевнені, що скоро ноутбуки, планшети, смартфони, телевізори та навіть автомобілі стануть принаймні частково ігровими платформами.

Пам’ятаєте, як Apple намагалася перенести великі ігри на власний кремній на основі ARM? МакМастер каже, що він найняв розробника емулятора Box86, щоб перенести ігри для Windows на ефективний кремній на базі ARM.

Окрім розробника Box86, до команди Playtron входять розробники ChimeraOS, яка багато чого запозичила від SteamOS, та Heroic Games Launcher, що полегшує гру в ігри Epic Games Store та GOG на портативних комп’ютерах на Linux.

Співзасновник і технічний директор Франк Де Джироламі був програмістом, а згодом і керівником при розробці Alone in the Dark, які започаткували жанр 3D-жахів про виживання.