Уряд Саудівської Аравії планує створити фонд розміром близько $40 млрд для інвестицій у ШІ. Про це пише The New York Times із посиланням на осіб, знайомих із такими планами.

За їхніми словами, впродовж минулих тижнів представники Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії обговорювали потенційне партнерство з різними фінансистами.

До їхнього числа потрапила Andreessen Horowitz – одна з провідних венчурних фірм Кремнієвої долини. Попри оприлюднення цих подробиць джерела попередили, що плани можуть ще змінитися.

Але якщо вони справдяться, технологічний фонд зробить Саудівську Аравію найбільшим у світі інвестором у штучний інтелект. Також це продемонструє глобальні бізнес-амбіції країни, а також її зусилля з диверсифікації економіки та ствердження себе як більш впливового гравця в геополітиці

Як відомо, розвиток технології ШІ привертає увагу багатьох представників галузі. Приміром, недавно повідомлялося про переговори гендиректора OpenAI Сема Альтмана щодо залучення фінансування для ініціативи на збільшення світових потужностей з виробництва чипів і розширення можливостей ШІ. Проєкт називають справді масштабним – він може потребувати $5-7 трлн.

За інформацією NYT, представники Саудівської Аравії повідомили потенційним партнерам, що країна прагне підтримати низку технологічних стартапів, пов’язаних зі штучним інтелектом, включаючи виробників чипів і великі центри обробки даних.