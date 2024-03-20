Компанія Kinomania, яка є офіційним дистриб’ютором Warner Bros. Pictures, презентувала другий український трейлер фільму «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» / Furiosa: A Mad Max Saga. Фільм має вийти в прокат 23 травня 2024 року.

«Коли світ занепав, юну Фуріозу викрадають із Зеленого Місця Багатьох Матерів та віддають до рук великої Байкерської Орди на чолі з Дементусом. Пробираючись разом Пусткою, вони натрапляють на Цитадель Несмертела Джо. Поки два тирани воюють за панування, на Фуріозу чекає багато випробувань у спробі віднайти шлях додому», – йдеться в описі до фільму.

До акторського складу екшну увійшли: Аня Тейлор-Джой («Минулої ночі у Сохо», «Меню», серіал «Гострі Картузи») Кріс Гемстворт (франшизи «Месники», «Тор»), Аліла Браун, Том Берк та інші.

Наприкінці минулого року було презентовано перший український трейлер майбутньої картини.