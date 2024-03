Bungie зняла з посади директора Крістофера Баррета, його замінить колишній директор Valorant Джо Зіглер, інформує IGN.

Зіглер повідомив, що протягом останніх дев’яти місяців працював над грою на посаді директора розробки. Доти він працював в Riot Games та очолював розробку геройського змагального шутера Valorant.

Hey everyone! Fun update: for the last 9

Months I’ve been working on Marathon as the game director. We’re still baking, but I’m excited to share with you more info on the game as we get closer and closer to bringing it to all of you.

— Ziegler (@Ziegler_Dev) March 19, 2024