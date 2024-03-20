Bungie зняла з посади директора Крістофера Баррета, його замінить колишній директор Valorant Джо Зіглер, інформує IGN.

Зіглер повідомив, що протягом останніх дев’яти місяців працював над грою на посаді директора розробки. Доти він працював в Riot Games та очолював розробку геройського змагального шутера Valorant.

Hey everyone! Fun update: for the last 9

Months I’ve been working on Marathon as the game director. We’re still baking, but I’m excited to share with you more info on the game as we get closer and closer to bringing it to all of you. — Ziegler (@Ziegler_Dev) March 19, 2024

Анонімні джерела повідомляють, що з приходом Зіглера розробка Marathon дещо змінила курс. Команда відмовилася від кастомних персонажів на користь пропрацьованого набору героїв.

Коли Sony придбала Bungie, студія принесла з собою низку інших проєктів, зокрема MOBA-гру під кодовою назвою Gummy Bears та нову IP, відому як Matter.

За даними джерел в студії, Matter було скасовано ще у 2020 році, але команда продовжувала працювати над схожим проєктом із дещо іншим напрямком, поки його теж не скасували наприкінці 2022 року. Розробка Gummy Bears наразі заморожена.

Усередині компанії зростають очікування, що її керівництво масово звільниться влітку 2026 року, коли набудуть чинності остаточні виплати від придбання компанії Sony. Тож керівництво зацікавлене в тому, щоб випустити Marathon до того часу, і нехай той, хто візьме кермо влади після цього (чи-то Sony, чи Bungie), турбується про те, як підтримувати його життєдіяльність.

Минулими роками Bungie пережила низку серйозних потрясінь, які підірвали моральний дух студії Destiny і залишили її майбутнє невизначеним. Sony офіційно придбала студію всередині 2022 року, пообіцявши, що вона збереже компанії творчу свободу. Джерела стверджують, що це значною мірою виявилося правдою.

У жовтні Bungie звільнила близько 100 зі своїх 1200 співробітників на тлі посилення заходів зі скорочення витрат, які призвели до відтермінування виходу Marathon до 2025 року та урізання виплат працівникам, що ще більше погіршило внутрішні настрої в компанії.

Варто зазначити, що за чисельними повідомленнями зсередини студії, Sony здебільшого залишила студію розбиратися з власними проблемами та не була відповідальною за звільнення.