Вийшов офіційний трейлер до художнього фільму «Будинок «Слово». Нескінчений роман» режисера Тараса Томенка. В українському кінопрокаті стрічка стартує 9 травня.

Трейлер опубліковано на YouTube-каналі проєкту МУР – авторів першого в Україні мюзиклу про письменників «розстріляного відродження» «Ти [Романтика]». Ролик створив засновник проєкту Олександр Хоменко.

«Будинок «Слово». Нескінчений роман» – це драматична історія українських письменників доби «розстріляного відродження», яких зібрали під дахом одного будинку, щоб змусити працювати на благо системи. Фільм заснований на реальних подіях.

«1927 рік. Радянська Україна. За наказом Сталіна у Харкові збудовано кооперативний будинок «Слово». Найвидатніших українських письменників заселяють у комфортні квартири. Усі вони стали учасниками експерименту, спрямованого на виведення нового типу радянського письменника та тотальний контроль над процесом творчості з метою створення єдиного художнього методу соціалістичного реалізму та не кожен з письменників погоджується оспівувати культ Сталіна. Неочікувано для мешканців будинку «Слово» до них підселяють нікому не відомого молодого письменника Володимира Акімова. Хто він? Ніхто не знає. З його появою в будинку «Слово» починають розгортатися дивні події, про що й досі мовчать його стіни», – йдеться в описі до фільму.

Головні ролі у фільмі зіграли Дмитро Олійник (Володимир Акімов), В’ячеслав Довженко (Микола Хвильовий), Ніна Набока (тьотя Варя), Марина Кошкіна (Галя), а також Станіслав Сукненко (Лесь Курбас), Юрій Одинокий (Мерер), Валерія Ходос (Рая Троянкер), Андрій Май (Володимир Сосюра), Юлія Чепурко (Марія Сосюра), Костянтин Темляк (Павло Тичина), Геннадій Попенко (Михайль Семенко).

На сторінці фільму в Instagram оголошено конкурс, переможці якого отримають квитки на церемонію з нагоди офіційної премʼєри картини. Для цього необхідно бути підписаним на сторінку.