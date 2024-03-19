NVIDIA представила Project GR00T – універсальну базову модель для людиноподібних роботів і новий комп’ютер Jetson Thor на кристалі (SoC) NVIDIA Thor.

Також компанія презентувала значні оновлення робототехнічної платформи NVIDIA Isaac, включаючи базові моделі генеративного ШІ, інструменти для симуляції та інфраструктуру робочого процесу ШІ.

«Створення фундаментальних моделей для загальних людиноподібних роботів – один із найцікавіших викликів у ШІ на сьогоднішній день, – сказав Дженсен Хуанг, засновник і генеральний директор NVIDIA. – Технології, що дозволяють провідним робототехнікам по всьому світу зробити гігантський стрибок до штучної загальної робототехніки, об’єднуються разом».

Роботи на базі GR00T, що розшифровується як Generalist Robot 00 Technology, будуть здатні розуміти мову та імітувати рухи, спостерігаючи за діями людини. У своїй доповіді Хуанг продемонстрував кілька таких роботів.

Jetson Thor був створений як нова обчислювальна платформа, здатна виконувати складні завдання та безпечно взаємодіяти з людьми та машинами. Вона має модульну архітектуру, оптимізовану за продуктивністю, потужністю та розміром.

SoC включає графічний процесор наступного покоління на базі архітектури NVIDIA Blackwell із трансформаторним двигуном, що забезпечує 800 терафлопс 8-бітної продуктивності ШІ з плаваючою комою для запуску мультимодальних генеративних моделей ШІ, таких як GR00T.

Інтегрований процесор функціональної безпеки, високопродуктивний кластер CPU та 100 ГБ пропускної здатності Ethernet значно спрощують проєктування та інтеграцію.

NVIDIA створює комплексну платформу ШІ для провідних компаній, які розробляють людиноподібних роботів, таких як 1X Technologies, Agility Robotics, Apptronik, Boston Dynamics, Figure AI, Fourier Intelligence, Sanctuary AI, Unitree Robotics і XPENG Robotics та інших.

«Ми перебуваємо на переломному етапі історії, коли людиноподібні роботи, такі як Digit, готові назавжди змінити ринок праці. Сучасний ШІ прискорить розвиток, прокладаючи шлях роботам, таким як Digit, щоб допомогти людям у всіх аспектах повсякденного життя, – сказав Джонатан Херст, співзасновник і директор з робототехніки в Agility Robotics. – Ми раді співпрацювати з NVIDIA та інвестувати в обчислення, інструменти моделювання, середовища машинного навчання та іншу необхідну інфраструктуру, щоб втілити мрію про роботів, які стануть частиною повсякденного життя».

NVIDIA також анонсувала Isaac Manipulator та Isaac Perceptor – колекцію попередньо навчених моделей, бібліотек та еталонного обладнання для робототехніки.

Isaac Manipulator пропонує можливості модульного ШІ для роботизованих рук із колекцією базових моделей та бібліотек з GPU-прискоренням.

Технологія забезпечує прискорення планування траєкторії у 80 разів. Серед перших партнерів екосистеми: Yaskawa, Universal Robots, компанія Teradyne, PickNik Robotics, Solomon, READY Robotics та Franka Robotics.

Isaac Perceptor забезпечує багатокамерне 3D-об’ємне бачення, яке все частіше використовується в автономних мобільних роботах, які застосовуються у виробничих і складських операціях для підвищення ефективності та безпеки працівників, а також зниження кількості помилок і витрат.

Серед перших, хто впровадив цю технологію, – ArcBest, BYD і KION Group, які прагнуть досягти нових рівнів автономності в операціях із переміщення матеріалів тощо.