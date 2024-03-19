NVIDIA представила цифрову хмарну платформу Earth-2 для моделювання та візуалізації погоди та клімату.

Нові хмарні API Earth-2 на базі NVIDIA DGX Cloud дозволяють практично будь-якому користувачеві створювати емуляції на основі ШІ для прискорення інтерактивного моделювання у високій роздільній здатності, починаючи від глобальної атмосфери та локального хмарного покриву і закінчуючи тайфунами та турбулентністю.

У поєднанні з власними даними компаній кліматичної індустрії можливості Earth-2 допоможуть прогнозувати погоду за лічені секунди порівняно з хвилинами або годинами у традиційному моделюванні на базі процесорів.

«Кліматичні катаклізми стали нормою – історичні посухи, катастрофічні урагани та повені покоління з’являються в новинах з тривожною частотою, – сказав Дженсен Хуанг, засновник і генеральний директор NVIDIA. – API Earth-2 допоможуть нам краще підготуватися до екстремальних погодних умов».

Earth-2 використовує нову модель генеративного ШІ NVIDIA під назвою CorrDiff, що генерує зображення з роздільною здатністю в 12,5 разу вище, в 1000 разів швидше та в 3000 разів енергоефективніше порівняно з чисельними моделями.

Центральна метеорологічна адміністрація Тайваню планує використовувати Earth-2 для прогнозування більш точних місць появи тайфунів.

Іншим ключовим компонентом хмарних API Earth-2 є NVIDIA Omniverse, обчислювальна платформа, яка дозволяє окремим користувачам та командам розробляти 3D робочі процеси та додатки на основі Universal Scene Description (OpenUSD).

The Weather Company, світовий лідер у сфері прогнозування та аналізу погодних даних, планує інтегрувати свої метеорологічні дані та інструменти Weatherverse з Omniverse, що дозволить клієнтам, які створюють цифрових двійників, вперше краще зрозуміти та візуалізувати вплив фактичних погодних умов.

The Weather Company також планує дослідити використання генеративного ШІ на основі оцінок NVIDIA для своїх сервісів Weatherverse.

Серед інших перших користувачів API Earth-2 – компанії-розробники платформ для аналізу погоди, такі як Spire та Meteomatics, які можуть використовувати власні джерела даних та асиміляцію інформації і створення точних прогнозів, а також стартапи Tomorrow.io, north.io та ClimaSens, які досліджують нові рішення для кліматичних технологій.