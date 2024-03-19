Представлено офіційний український трейлер мультфільму «Думками навиворіт 2» / Inside Out 2 студій Walt Disney Pictures та Pixar Animation Studios. Анімація стартує в прокаті 13 червня 2024 року.

Продовження мультфільму повертає глядачів у свідомість новоспеченої підлітки Райлі. Головна контора у голові дівчини зіштовхується з раптовим виселенням, щоб звільнити місце для чогось вкрай несподіваного: нових Емоцій.

«Радість, Печаль, Гнів, Страх та Відраза вже давно успішно працюють разом. Тому вони не знають, що відчувати, коли зʼявляється Тривожність. І, схоже, вона прийшла не сама», – йдеться в описі мультфільму.

Головні ролі озвучували актори: Емі Полер, Філліс Сміт, Льюїс Блек, Тоні Гейл, Ліза Лапіра.

Нагадаємо, що цей анімаційний фільм є продовженням мультфільму «Думками навиворіт» / Inside Out, який вийшов у 2015 році. Про продовження офіційно оголосили восени 2022 року. Офіційний український тизер-трейлер проєкту було представлено минулої осені.