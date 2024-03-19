Компанія Denuvo представляє нову технологію водяного знаку, яка має допомогти розробникам відстежувати витоки даних.

Технологія отримала назву TraceMark for Gaming. Компанія описує її як новаторське рішення, яке використовує основну технологію невидимих ​​водяних знаків, якій довіряють голлівудські студії, спортивні ліги та оператори платного телебачення.

«Із запуском TraceMark for Gaming ми встановлюємо новий стандарт боротьби з піратством для ігрової індустрії. Це інноваційне рішення не тільки знаменує собою важливу віху для Irdeto, але також являє собою крок вперед у захисті творчих і фінансових інвестицій розробників ігор у всьому світі», – сказав Нільс Хаверкорн, старший віцепрезидент із нових ринків Irdeto, батьківської компанії Denuvo.

Нова технологія розроблена спеціально для того, щоб розробники могли легко впровадити її у звичний процес роботи та додавати в ігри під час процесу розробки. Технологія дозволяє додавати як видимі, так і непомітні водяні знаки, які будуть унікальними для кожної копії.

Технологія націлена на відстеження всіх користувачів, які отримують доступ до гри до її повного релізу – внутрішніх тестувальників, учасників закритої бети, журналістів та оглядачів тощо. Компанія сподівається, що технологія запобігатиме витоку інформації чи копій гри, оскільки їх можна буде відстежити.