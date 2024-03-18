Volvo анонсувала співпрацю з лондонським стартапом Breathe Battery Technologies, внаслідок чого її електромобілі заряджатимуться на 30% швидше.

Breathe розробляє програмне забезпечення для керування батареями, що сприяє швидшій та екологічнішій електрифікації. Завдяки цьому у діапазоні від 10% до 80% електромобілі заряджатимуться на 30% швидше. Очікується, що заряджання буде швидшим протягом повного життєвого циклу батареї – технологія не вплине на її працездатність.

Співпраця з компанією Breathe є результатом угоди про закупівлю її флагманського продукту – Breathe Charge. Ця інвестиція відображає амбіції Volvo, яка хоче бути лідером із розробки електромобілів преміумкласу та стати виробником повністю електричних авто до 2030 року.

«Масштабне впровадження технології на платформі електромобілів Volvo нового покоління відкриває двері для інноваційного дизайну автомобілів і покращення їхньої продуктивності. Ми поділяємо глибоку пристрасть до електричної мобільності, і зручна швидка зарядка є одним із ключових факторів майбутнього, якого ми прагнемо», – сказав Ян Кемпбелл, генеральний директор Breathe Battery Technologies.

На відміну від традиційної ступінчастої зарядки, яка базується на заздалегідь визначених правилах, ПЗ від Breathe використовує адаптивну зарядку для динамічного керування батареєю в режимі реального часу, що значно скорочує час заряджання.

За словами Volvo, інвестиції у Breathe допоможуть досягнути нульових викидів парникових газів і перейти до економіки замкнутого циклу до 2040 року. З цією технологією час заряджання авто можна зменшити, уникнувши заміни конструкції акумуляторної батареї або видобутку додаткових матеріалів. Тобто без додаткового впливу на навколишнє середовище.