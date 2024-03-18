В Україні розпочався продаж 3D-ноутбука Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition. Ноутбук пропонує високу продуктивність, вдосконалене охолодження Acer TwinAir з трьома мідними термотрубками, та вбудований ШІ-асистент Copilot.

Новий представник серії Apsire має запатентовану оптичну технологію SpatialLabs Experience Center Pro, засновану на відстеженні рухів очей двома спеціалізованими камерами та створює тривимірне зображення, для перегляду якого не потрібні спеціалізовані окуляри.

Ефекти SpatialLabs доступні вже у 140 іграх, серед яких усім відомі хіти на кшталт God of War, Dying Light, NieR:Automata, Dark Souls, а також такі інді-проєкти як-от Hollow Knight. До того ж цей список щомісяця поповнюється новими іграми.

Технології SpatialLabs Go завдяки запатентованій моделі ШІ від Acer перетворює 2D-контент, наприклад, фото або відео на YouTube, на 3D в режимі реального часу.

Творцям стане корисною технологія SpatialLabs Model Viewer, яка в реальному часі імпортує та перетворює файли у форматах CGI та CAD на 3D-ілюстрації. Також є й інші інструменти розробника, як-от плагіни SpatialLabs Unity та Unreal Engine, для прискореного виконання 3D-проєктів.

Acer Aspire 3D 15 має дисплей 4K Ultra HD 3840×2160 пікселів з діагоналлю 15,6 дюйма, охопленням 100% колірної палітри Adobe RGB та яскравістю 380 ніт.

Апаратна платформа Aspire 3D 15 складається з процесора Intel Core i7 13-го покоління та дискретного графічного адаптера NVIDIA GeForce RTX 4050. Для роботи зі стереозображеннями та запуску ігор передбачено до 32 ГБ ОЗП DDR5 й містке сховище даних з SSD NVMe PCIe 4-го покоління обсягом до 2 ТБ.

Крім того, Acer Aspire 3D 15 отримав вдосконалене охолодження з технологією Acer TwinAir й системою відведення тепла з трьох мідних трубок. За словами Acer, ноутбук не перегрівається, навіть коли працює на повній потужності.

Набір портів та інтерфейсів підібрано для передавання великих обсягів даних: модуль Wi-Fi 6, LAN-порт 1 Гбіт/с, роз’єми USB 3.2, Type-C/Thunderbolt 4 та HDMI 2.1. Також модель має повнорозмірну клавіатуру.

Ще однією функцією ноутбука є вбудований ШІ-асистент Copilot у Windows з окремою кнопкою для виклику чат-бота. ШІ також використовується у функціях Acer PurifiedVoice та PurifiedView, які під час відеовикликів покращують передачу голосу й зображення завдяки.

Усі ШІ інструменти зручно згруповані в окремій вкладці AI Zone у програмі AcerSense, призначеній для швидкого налаштування продуктивності та моніторингу стану системи.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition вже почав з’являтися в магазинах за рекомендованою початковою ціною від 82 099 грн.