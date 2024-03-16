Microsoft знову почала показувати користувачам Windows 11 та 10 спливаючий банер у правій частині інтерфейсу Chrome, пропонуючи їм перемкнутися на пошук Bing. У заяві для Windows Latest компанія підтвердила, що тестує «одноразове» сповіщення, яке заохочує людей використовувати Bing як пошук за замовчуванням у Google Chrome. Спливаюче вікно також рекламує безплатний доступ Bing до ChatGPT-4.

«Це одноразове сповіщення, яке дає людям можливість вибрати Bing як пошукову систему за замовчуванням у Chrome. Ті, хто вибере Bing як пошукову систему за замовчуванням у Chrome, при вході в систему за допомогою MSA також отримають більше розмов у чаті Copilot та історії чату», – повідомили в Microsoft.

Цікаво, що цей спливаючий банер Bing не є частиною оновлення Windows, і, можливо, воно пов’язане з BCILauncher.EXE або BingChatInstaller.EXE, які були додані до деяких систем 13 березня. Microsoft підписала ці два файли, і їх можна знайти у папці c:\windows\temp\mubstemp. Спливаючий банер, який пов’язаний з вищезгаданими файлами, може з’явитися під час перегляду вебсторінок у Chrome і запропонувати змінити пошукову систему на Bing.

В Microsoft наполягають, що це одноразове сповіщення, яке не з’явиться знову після того, як користувач виберете «Ні» або «Так». При цьому у банера немає кнопки закриття, потрібно надати відповідь, щоб він зник.

Якщо погодитися на пропозицію Microsoft, то Chrome буде додано розширення Bing, яке замінить пошукову систему за замовчання.