У США намагаються нарешті розібратися з питанням щодо самостійного ремонту машин із виготовлення морозива McDonald’s. До розв’язання проблеми долучилася Федеральна торгова комісія (FTC) та антимонопольний відділ Міністерства юстиції США, пише The Verge.

Як відомо, автомати для морозива McDonald’s добре відомі своїми частими поламками. Але проблема полягає в тому, що ремонтувати їх дозволено лише компанії Taylor, яка займається виробництвом цих машин.

Проблема настільки відома, що в мережі про неї можна знайти чимало мемів. Ситуацію із самостійним ремонтом машин намагалася свого часу виправити компанія Kytch, яка створила спеціальний продукт для зчитування кодів помилок автоматів для морозива. Проте McDonald’s надіслав власникам франшиз листа та повідомив про неможливість користуватися цим пристроєм.

Минулого літа за справу взялися спеціалісти iFixit та некомерційна організація Public Knowledge. Вони подали петицію, в якій попросили нарешті дозволити самостійний ремонт автоматів для морозива McDonald’s.

Тепер Федеральна торгова комісія та антимонопольний відділ Міністерства юстиції США звернулися до Управління з авторських прав США з проханням розширити перелік винятків із закону про авторське право щодо права на ремонт певних пристроїв.

Йдеться про «Закон авторське право в цифрову епоху» (DMCA), який забороняє порушувати авторські права на програмне забезпечення. Він містить статтю 1201, згідно з якою самостійний ремонт пристроїв може призвести до порушення авторських прав.

Винятки щодо цього розділу переглядають кожні три роки. Тож тепер до їхнього числа просять зокрема додати можливість самостійного ремонту комерційного та промислового обладнання.

Ініціатори вважають, що з-поміж іншого це сприятиме конкуренції у сфері послуг із ремонту та технічного обслуговування.