Mercedes-Benz та Apptronik почали випробування людиноподібних роботів Apollo на заводах. Роботи займатимуться вимогливими та повторюваними задачами. Про це пише Financial Times.

«Коли ми тільки збиралися створювати Apollo, угода, подібна до тієї, про яку ми сьогодні оголошуємо з Mercedes-Benz, була мрією. Компанія планує використовувати робототехніку та Apollo для автоматизації фізично складної ручної праці з низькими навичками – модель використання, яку ми побачимо від інших компаній та організацій у найближчі місяці та роки», – сказав Джефф Карденас, співзасновник і виконавчий директор Apptronik.

Використання Apollo стане одним із перших випадків застосування людиноподібних роботів на виробництві. Самі роботи мають висоту 172 сантиметри та вагу 72 кілограми. Вони можуть підіймати вантаж вагою до 25 кілограмів та працюють близько 4 годин на одному заряді.

Apollo дозволяють виробникам автомобілів підвищити рівень автоматизації на заводах, не вносячи дорогих змін у їхнє планування, оскільки роботи можуть проходити через простори, призначені для людей.

За словами Mercedes, роботів використовуватимуть для фізично складних, повторюваних та нудних завдань, для яких все важче знайти надійних працівників.

Випробування проходять в Угорщині, де є нестача робочої сили на виробництві автомобілів, і де профспілки не є настільки галасливими, як у тій же Німеччині.

Керівник виробництва Mercedes Йорг Бурцер також зазначив, що компанія переконуватиме працівників та керівництво у тому, що роботи є корисним доповненням й не заберуть робочі місця у людей.

Mercedes і Apptronik також планують працювати над іншими потенційними застосуваннями для роботів у межах свого партнерства.