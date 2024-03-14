Компанія Uklon вирішила припинити працювати в комендантську годину. Служба відреагувала на відповідне звернення Патрульної поліції Києва. Про це повідомив гендиректор Uklon Сергій Гришков.

«На цьому тижні ми провели консультації щодо роботи сервісу в комендантську годину. Також 07 березня 2024 року до нас надійшло звернення Патрульної поліції Києва щодо розгляду можливості припинення надання послуг під час комендантської години», – написав він у Facebook.

За словами CEO сервісу, компанія з повагою ставиться до роботи правоохоронної системи України, тому приймає отриманий запит.

«Ми неодноразово писали про принципи роботи Uklon, а саме про дотримання законів України. Мені важливо це ще раз повторити – компанія Uklon діяла, діє і буде діяти в правовому полі», – зазначив Сергій Гришков.

Також він повідомив про завершення необхідних технічних доробок сервісу. Перше обмеження роботи здійснять в ніч із 14 на 15 березня, надалі воно діятиме по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів.

У коментарях під дописом Сергій Гришком також уточнив, що досі основним напрямком для поїздок у комендантську годину були вокзали та лікарні. Також він назвав сервіс альтернативою дістатися кудись у випадку екстренної ситуації чи трагедії.