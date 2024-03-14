Google DeepMind представили SIMA – штучний інтелект, який навчається ігрових навичок, щоб грати як людина, повідомляє The Verge.

SIMA, що розшифровується як Scalable, Instructable, Multiworld Agent, наразі перебуває лише на стадії дослідження.

Із часом SIMA навчиться грати в будь-які відеоігри, навіть у ті, які не мають лінійного шляху до кінця гри, та ігри з відкритим світом. Хоча він не призначений для заміни наявних ігрових ШІ, думайте про нього більше як про ще одного гравця.

«SIMA не навчений перемагати в іграх, він навчений грати в них і робити те, що йому кажуть», – сказав дослідник Google DeepMind і співкерівник SIMA Тім Харлі під час брифінгу з журналістами.

Google співпрацював із вісьмома розробниками ігор, серед яких Hello Games, Embracer, Tuxedo Labs, Coffee Stain та інші, щоб навчити та протестувати SIMA.

Дослідники підключили SIMA до таких ігор, як No Man’s Sky, Teardown, Valheim і Goat Simulator 3, щоб навчити ШІ-агента основ гри в них. У своєму блозі Google повідомив, що SIMA не потребує спеціального API для гри в ігри або доступу до вихідного коду.

За словами Харлі, команда вибрала ігри, які більше орієнтовані на вільну гру, ніж на розповідь, щоб допомогти SIMA навчитися загальних ігрових навичок.

Якщо ви грали або дивилися проходження Goat Simulator, ви знаєте, що в грі є сенс робити випадкові, спонтанні речі, і Харлі сказав, що вони сподіваються, що SIMA навчиться саме такої спонтанності.

Для цього команда спочатку створила нове середовище в рушії Unity, де ШІ потрібно було створювати скульптури, щоб перевірити його розуміння маніпуляцій з об’єктами.

Потім Google записав пари гравців людей, один із яких грав в гру, а інший давав вказівки, що робити далі, щоб зафіксувати мовні інструкції. Після цього гравці грали самостійно, щоб показати, до чого призводили їхні дії в грі. Все це було передано агентам SIMA, щоб вони навчилися передбачати, що станеться далі на екрані.

Наразі SIMA має близько 600 базових навичок, таких як поворот ліворуч, підйом сходами, відкриття меню для використання карти. З часом, за словами Харлі, SIMA можна буде навчити виконувати складніші функції в грі. Такі завдання, як знайти ресурси та побудувати табір, все ще залишаються складними.

SIMA – це не NPC зі штучним інтелектом, як у NVIDIA та Convai, а ще один гравець у грі, який впливає на результат. Співкерівник проєкту SIMA Фредерік Бессе (Frederic Besse) каже, що поки що зарано говорити про те, яке застосування такі ШІ-агенти можуть знайти в іграх за межами дослідницької сфери.

Однак, як і AI NPC, SIMA може з часом навчитися розмовляти, але до цього ще далеко. SIMA все ще вчиться грати в ігри та адаптуватися до тих, в які раніше не грав.