Представлено офіційний український тизер фільму «Чародійка» / Wicked від Universal Pictures. Головні роль у стрічці виконали Аріана Ґранде та Синтія Еріво («Гарріет», «Погані часи у «Ель Рояль»).

«Цієї осені одна із найулюбленіших світових історій оживе у захопливій та величній кінопригоді! Зустрічайте лауреатку премії «Еммі» Синтію Еріво у ролі Ельфаби – зеленошкірої чаклунки-вигнанниці, та володарку мультиплатинової премії «Ґреммі», суперзірку світового масштабу Аріану Ґранде у ролі молодої та амбітної Глінди. Неймовірна історія кохання, суперництва та магії, що розкриє неповторний світ країни Оз!» – сказано в описі «Чародійки».