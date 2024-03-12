Компанія Mastercard опублікувала звіт Emerging Tech Trends 2024, в якому дослідила технологічні тренди у сфері штучного інтелекту, обчислювальних потужностей та технологій обробки даних, які матимуть найбільший вплив на розвиток комерції протягом наступних трьох-п’яти років.

Компанія вважає, що нові розробки й рішення у цих сферах зроблять технології більш інтуїтивно зрозумілими, інтерактивними та інтегрованими у повсякденне життя. Це матиме своє відображення у галузі фінансів, роздрібної торгівлі та інших секторах.

Цифрові асистенти на основі штучного інтелекту

У своєму звіті компанія акцентує, що віртуальні помічники нового покоління здатні зрозуміти і обробити більш складні запити користувачів. Довіра до таких ШІ-інструментів посилюється, адже користувачі отримують доступ до більш інтуїтивної та персоналізованої взаємодії з технологіями у повсякденному житті.

Прогнозується, що ринок ШІ-асистентів зросте до $46 млрд у найближчі чотири роки. Вже сьогодні 95% керівників відділів обслуговування клієнтів очікують, що протягом наступних трьох років ШІ-боти комунікуватимуть з їхніми клієнтами.

У Mastercard додали, що асистенти на основі ШІ можуть покращити досвід покупок, допомагаючи споживачам швидко знайти відповідні товари і прискорити процес оформлення замовлення.

«Генеративний ШІ також має значний потенціал у розробці програмного забезпечення та цифрових сервісів: ШІ-помічники допомагають на різних етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення, а також сприятимуть подальшому розвитку підходу low-code та no-code – роблячи розробку програмного забезпечення більш доступною», – кажуть в компанії.

Вихід за межі екрана: як AR та MR-технології долають бар’єри між цифровим та фізичним середовищем

У Mastercard вважають, що технології доповненої та змішаної реальності дозволяють здійснювати онлайн-покупки з ефектом повного або часткового занурення, поєднуючи цифровий і фізичний світи в одне ціле.

Компанія наводить у приклад такі інновації, як гарнітура Vision Pro від Apple та технологія Project Starline від Google, які використовують передові операційні системи, сенсори та камери, ШІ та просторове аудіо, відкривають для споживачів нові способи взаємодії. За прогнозами, ринок AR, MR та інших технологій Spatial Computing досягне $620,2 млрд до 2032 року.

У компанії переконані, що завдяки цим технологіям трансформуються цілі напрями в ритейлі, зокрема продажу одягу та аксесуарів.

Безпека даних: розширення технології токенізації

У той час, коли споживачі прагнуть отримувати персоналізований досвід і готові ділитися з компаніями особистою інформацією, технологія токенізації стає ще більш актуальною. Вона відповідає за захист конфіденційних даних споживачів під час оплати покупок і лежить в основі оплат цифровими картками в гаджетах з NFC, зокрема за допомогою таких цифрових гаманців як Apple Pay та Google Pay.

«Згідно зі статистикою Mastercard в Україні, на сьогодні понад 60% оплат картками Mastercard у фізичному ритейлі країни здійснюються за допомогою смартфонів і гаджетів з NFC. Це укріплює позиції України у п’ятірці світових лідерів за кількістю NFC-платежів з картками Mastercard, поряд з такими країнами як Австралія, Велика Британія, Нідерланди та США», – йдеться в повідомлені компанії.

Згідно з даними глобального звіту від Mastercard, потенціал токенізації продовжує розширюватися, і вже зараз бізнеси починають активно використовувати нові можливості цієї технології у взаємодії з клієнтами.

Серед них – більший контроль споживачів над своїми персональними даними для підвищення безпеки й конфіденційності онлайн-транзакцій, або ж, наприклад, токенізація програм лояльності, коли винагороди у таких програмах можуть бути токенізовані і використовуватися універсально на різних платформах.

Майбутнє – за синергією технологій

У компанії зазначають, що впровадження генеративного ШІ, AR і MR-технологій та токенізації і надалі змінюватиме те, як користувачі роблять покупки, працюють, відпочивають та спілкуються. Поєднання цих інновацій характеризує майбутнє нових технологічних можливостей.

Завдяки ним, наприклад, банки зможуть ще ефективніше аналізувати великі обсяги фінансових даних для кращої оцінки ризиків, виявлення шахрайства та більш персоналізованого обслуговування клієнтів, а торговці – вдосконалювати споживацький досвід.