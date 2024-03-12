ПриватБанк запустив миттєве відкриття банківського рахунку для українських підприємців, які працюють та надають послуги в сфері ІТ. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Тепер для відкриття нового рахунку на сайті банку треба пройти 6 простих кроків. У ПриватБанку стверджують, що це займатиме не більше 5 хвилин.

«Спеціальна програма обслуговування ІТ ФОП ПриватБанку окрім безкоштовного відкриття та обслуговування рахунку, включає спеціальний пільговий тариф «ІТ-експерт», безкоштовний валютообмін і цілодобовий продаж валюти, просте керування фінансами через мобільний додаток та весь необхідний в роботі ІТ фахівців функціонал», – йдеться в повідомленні установи.

Для клієнтів ПриватБанку тариф на перерахування коштів на особисту картку становить не більше 50 грн та діє подовжена валютна торговельна сесія із зарахуванням іноземної валюти день в день без комісії.

Також для підприємців ІТ-галузі діє спрощений валютний контроль: платежі до 400 000 грн (в екв.) зараховуються автоматично. Фрілансери, які працюють на підставі оферти з Upwork, Google, Payoneer та іншими платформами, можуть користуватися автоматизованою платформою передачі в банк документації ЗЕД.

Керувати фінансами ІТ-підприємці можуть як через сайт і додаток «Приват24 для бізнесу», так і через меню «Бізнес» звичайного Приват24. Важливо, що інтеграція Приват24 із сервісом Payoneer надає можливість швидкого створення акаунта та зарахування грошей на рахунок ФОП. Служба підтримки ІТ-підприємців та фрілансерів – [email protected].

На сьогодні кожен девʼятий з понад 1,3 мільйона ФОП та корпоративних клієнтів ПриватБанку працює в сфері ІТ.