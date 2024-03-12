NVIDIA зіткнулася з судовим позовом із боку трьох авторів, які звинуватили компанію в порушенні авторських прав. Про це повідомляє Reuters.

Колективний позов до Федерального суду Сан-Франциско подали Брайан Кін, Абді Наземіан і Стюарт О’Нан. Вони стверджують, що NVIDIA без дозволу використовувала захищені авторським правом книги для навчання своєї ШІ-платформи NeMo.

Автори заявили, що їхні твори були частиною набору даних із приблизно 196 640 книг, які допомагали навчати NeMo імітувати звичайну письмову мову. В жовтні твори видалили «через повідомлення про порушення авторських прав».

На думку письменників, видалення робіт засвідчує те, що NVIDIA «визнала» факт навчання NeMo на базі даних і тим самим порушила їхні авторські права.

Тепер вони вимагають відшкодування невизначених збитків. Серед творів, вказаних у позові: «Прогулянка привида» Брайана Кіна, «Як історія кохання» Абді Наземіана та «Минулої ночі у Лобстера» Стюарта О’Нана.

До слова, раніше Microsoft та OpenAI зіткнулися з новим судовим позовом щодо порушення авторських прав під час навчання великої мовної моделі GPT. Позов подали письменники та колишні журналісти Ніколас Басбанес і Ніколас Гейдж. За їхніми твердженнями, компанії неправомірно використовували їхні роботи для навчання ШІ.