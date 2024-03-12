Apple випустила новий MacBook Air із чипом M3, який має вищу продуктивність, Wi-Fi 6E та підтримку двох зовнішніх дисплеїв.

Виявляється, Apple також вирішила ще одну проблему, яка переслідувала базову модель MacBook Air попереднього покоління: швидкість роботи SSD-накопичувачів, як повідомляє 9to5Mac.

Річ у тім, що базова модель M2 MacBook Air із 256 ГБ пам’яті пропонувала повільнішу швидкість SSD-накопичувача, ніж модель з М1. Це було пов’язано з тим, що в базовій моделі використовувався один чип пам’яті на 256 ГБ, а не два чипи на 128 ГБ.

Також це підтверджує розбір Max Tech на YouTube, що два чипи NAND на 128 ГБ у M3 MacBook Air можуть обробляти дані паралельно, що значно збільшує швидкість передачі даних.

Тестування показало, що M3 MacBook Air може досягати швидкості запису 2108 МБ/с, в порівнянні зі швидкістю базового M2 MacBook Air, яка становить 1584 МБ/с. Швидкість читання M2 MacBook Air досягла 1576 МБ/с, а M3 MacBook Air – 2880 МБ/с.

Це свідчить про те, що швидкість запису на SSD у M3 MacBook Air вища приблизно на 33%, а швидкість читання – приблизно на 82%.