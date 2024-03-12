Фанат серії Final Fantasy три роки записував ігровий процес та всі кат-сцени в мобільній грі Dissidia Final Fantasy Opera Omnia для того, щоб викласти їх у своєму YouTube-каналі після закриття проєкту. Про це повідомляє The Verge.

29 лютого було останнім днем підтримки Dissidia Final Fantasy Opera Omnia, мобільної гри за мотивами серії файтингів Final Fantasy від Square Enix. Після запуску в 2018 році гра зібрала понад 170 персонажів із 30-річної історії Final Fantasy, «розкиданих» у чотирьох актах, які представляють сотні годин гри, в яку більше не можна грати. Хоча Opera Omnia офіційно припинила своє існування, одна людина взяла на себе завдання зробити так, щоб гра не зникла остаточно.

«6 червня 2021 року я почав працювати над досягненням своєї мети – записати та відрендерити кожну кат-сцену Dissidia Final Fantasy Opera Omnia і завантажити їх на YouTube», – пише Хаток (Hatok), відеоредактор і ентузіаст відеоігор.

Хаток відтворив всю гру Opera Omnia, записуючи все, що вона могла запропонувати. Хаток не просто знімав необроблені кадри: він подбав про те, щоб у збережених сценах були присутні персонажі з їхньою канонічною зброєю, а в бойових сценах не було випадкових персонажів. Це додало проєкту значної кількості часу, оскільки потрібно було переглядати кожну сцену двічі.

«Щодо батальних сцен, я також хотів переконатися, що вони відповідають історії, а не просто наповнені випадковими персонажами. Тому я переглядав їх один раз, записував усіх персонажів, які говорили, а потім звертався до сцени безпосередньо до або після неї, щоб визначити, які персонажі повинні брати участь у битві і де вони повинні бути розташовані», – розповідає Хаток.

Зрештою вийшло два терабайти даних хронометражем понад 100 годин, які збиралися з перервами протягом трьох років.

Хаток пояснює, що він пізно познайомився з серією Final Fantasy і що Opera Omnia була єдиною мобільною грою, яка його дійсно зачепила.

Геймплей у поєднанні з амбітною історією вивели гру за рамки типової мобільної гачі. Opera Omnia охопила всю історію Final Fantasy, створюючи історії, які пропонували більше розуміння персонажів та їхніх мотивацій, як, наприклад, історія Блискавки з Final Fantasy XIII.

«Lightning Returns значною мірою зосереджена на виконанні побічних квестів, і вони взяли це і дослідили, що саме в ній є такого, що спонукає її допомагати людям», – каже Хаток.

Презервація мобільних ігор шляхом завантаження відрізків на YouTube не є чимось новим, фанати вже робили подібні проєкти, наприклад Dragalia Lost. Насправді Square Enix зробила щось подібне для Opera Omnia. Але, за словами Хатока, цього недостатньо – компанія зовсім не записала бойові сцени.

Він підкреслює важливість бойових сцен, називаючи їх сполучною тканиною. Без них окремі сюжетні кадри можуть втратити зв’язність і цінний контекст.

В офіційному завантаженні Square Enix кат-сцени безпосередньо посилатимуться на події, що відбувалися у відсутніх батальних сценах, створюючи діру в оповіданні, в той час, як персонажі з’являтимуться і зникатимуть з оповіді без жодних пояснень.