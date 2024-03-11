Поліція Денвер (Колорадо, США) використала застосунок для пошуку загублених смартфонів Find My від Apple для визначення будинку, де приховується злочинець… і помилилася. Тепер за вироком суду два поліцейських мають виплатити власниці будинку $3,76 млн. Про це сповіщає CNN.

Поліція Денвера відреагувала на повідомлення про викрадення вантажівки, у який, згідно з інформацією власника, знаходилось «чотири напівавтоматичні пістолети, тактична військова гвинтівка, револьвер, два дрони, $4 млн готівкою та старий iPhone 11». Ось цей старий iPhone поліцейські й вирішили відстежити за пропозицію самого постраждалого та за допомогою застосунку Apple Find My.

Попри те, що Find My не є сертифікованою для поліції програмою і попри обмежену точність цього застосунку, на яку впливає купа факторів, включаючи погоду, керівник розслідування, детектив Штааб, швидко склав ордер на обшук будинку і викликав SWAT.

На скриншоті з застосунку Find My, прикладеному до ордера, у коло можливого знаходження вкраденого смартфона потрапили «принаймні шість різних об’єктів власності та частина чотирьох різних кварталів неподалік».

Позивачі посилаються на інструкцію до програми Find My на сайті Apple, яка свідчить що «такий скріншот не дає ніяких раціональних свідчень, які виправдують обшук вказаного в ордері будинку». Тож детектив Штааб попав ще і під звинувачування у введення суду в оману при отриманні ордера на обшук. Сержант Буші, який підписав ордер, виступав як другий обвинувачений.

Поліція Денверу має виплатити постраждалій 78-річній Рубі Джонсон, яка отримала «сильний фізичний та емоційний стрес», суму у $3,76 млн, скоріше за все це зробить місто Денвер. Обидва звинувачених поліцейських продовжать службу. Змін в процедурі виписування ордерів на обшук у денверському департаменті поліції не передбачається.