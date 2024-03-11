Apple разом із iOS 18 може випустити додаткову функцію для AirPods Pro, яка додасть режим слухового апарата. Про це пише 9to5Mac.

Зараз AirPods вже мають дві функції, які допомагають користувачам із вадами слуху. Перша, Live Listen, була представлена у 2018 році та перетворює iPhone на спрямований мікрофон, який передає аудіо на AirPods у реальному часі.

Друга функція, Conversation Boost, яку в 2021 році представили для AirPods Pro, посилює запис мікрофона перед користувачами, щоб краще чути співрозмовників.

Відгуки від користувачів та дослідження показують, що подібну функціональність вже можна порівняти за корисність зі спеціальними пристроями, які коштують набагато дорожче.

Режим слухового апарата, якщо він буде виконаний добре, зможе заощадити користувачам ще чимало грошей, які потрібні на спеціальні пристрої, однак поки що жодних подробиць не розголошується.