NASA та Boeing перебувають поки на ранніх стадіях створення екологічно чистого експериментального літака X-66. Але команда вже уявляє, як він здійматиметься над хмарами. У NASA поділилися відповідним зображенням.

X-66 орієнтований на те, щоб допомогти США досягти нульового рівня викидів в авіації до 2050 року. Літак розробляють в межах проєкту Sustainable Flight Demonstrator, який NASA та Boeing реалізують спільними зусиллями.

Проєкт спрямований на створення нового покоління більш екологічно безпечних однопрохідних літаків – «робочих конячок» для пасажирських авіаліній по всьому світу.

Минулого року компанія Boeing перевезла літак MD-90, з якого буде зроблено X-66, до свого заводу в штаті Каліфорнія та зняла з нього двигуни, коли розпочалися роботи з модифікації.

Тепер у NASA показали рендер X-66 – на ньому в моделі літака добре видно довгі тонкі крила, які є втіленням концепції Transonic Truss-Braced Wing (TTBW). Йдеться про трансзвукове крило з фермовими кріпленнями, або «розкосами».

Це – запропонована Boeing концепція крила з додатковими конструктивними елементами, які надають функціональному планеру жорсткість та міцність під навантаженням.