Warner Bros. Discovery має намір видалити ігри, видані під брендом Adult Swim Games, з вітрин цифрових магазинів, включаючи Steam та магазини консолей. Це рішення вплинуло на багатьох розробників, які були повідомлені про те, що їхні ігри будуть вилучені з продажу протягом наступних 60 днів. Для гравців це також призведе до втрати значної частини онлайн-контенту, пов’язаного з цими іграми, повідомляє The Verge.

Кілька розробників ігор, виданих під брендом Adult Swim Games, що належить Warner Bros. Discovery, повідомили, що компанія звернулася до них з повідомленням, що їхні ігри незабаром будуть видалені з вітрин цифрових магазинів на ПК і консолях.

«З сумом повідомляю, що ми отримали повідомлення від Warner Bros. Discovery (власників Adult Swim Games) про те, що Fist Puncher буде знята з продажу і видалена з Steam протягом наступних 60 днів», – написав Метт Кейн, один з розробників Fist Puncher, на сторінці спільноти гри в Steam. «Як і інші розробники, я теж постраждав від того, що Warner Bros. Discovery (яка поглинула Adult Swim) видаляє ВСІ свої ігри зі Steam та консолей. Протягом наступних 60 днів Soundodger+ буде видалено зі Steam. Вони відмовляються передати мені право власності», – також написав розробник Studio Bean на X.

Деякі розробники, яких зачепило це рішення, вже повідомили про плани самостійно перевидати власні ігри на Steam. Втім вони не зможуть зберегти вже наявні сторінки спільноти, досягнення в Steam, обговорення на форумах, скріншоти та інший контент. Все це можна було б зберегти, якби Warner Bros. передала розробникам права на публікацію, але вони кажуть, що компанія відмовляється це робити, посилаючись на брак ресурсів.

При цьому сам процес передачі прав у Steam займає лічені хвилини. «Я надіслав їм посилання на Steam Transfer, пояснив, що це займає 3 кліки, а вони все одно відмовилися, стверджуючи, що було б несправедливо передавати окремі ігри, оскільки вони не можуть зробити це для всіх», – написали в Studio Bean.

Цей крок Warner Bros. Discovery, схоже, є частиною ширшої стратегії скорочення витрат після злиття у 2022 році. Раніше компанія вже практикувала видалення контенту з потокових бібліотек та відкладання на полицю майже завершених кінопроєктів.