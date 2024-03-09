Нова будівля Bay View у штаб-квартирі Google в Маунтін-В’ю, штат Каліфорнія, мала стати свідченням прихильності технологічного гіганта до інновацій, особливо у сфері генеративного штучного інтелекту. Однак, попри надсучасний дизайн будівлі, співробітники стикаються з несподіваними проблемами, пов’язаними з такою фундаментальною річчю, як підключення до Wi-Fi, повідомляє Reuters.

Будівля Bay View повністю спроєктована та побудована під керівництвом Google, зазнає постійних проблем з Wi-Fi, що заважає співробітникам, які займаються критично важливими для компанії проєктами, в тому числі розробкою передового програмного забезпечення Google для штучного інтелекту Gemini. Переваги будівлі, як великі простори з обладнаними кріслами місцями для спільної роботи, затьмарюються необхідністю для співробітників прив’язувати ноутбуки до кабелів Ethernet або використовувати особисті точки доступу для підтримки стабільного інтернет-з’єднання.

Компанія рекламувала нову будівлю і прилеглий кампус у 229-сторінковій глянцевій книзі, підкреслюючи його передові характеристики, такі як «інтер’єри в стилі Google» та «середовище, де кожен має інструменти, необхідні для досягнення успіху». Але, схоже, не Wi-Fi.

В компанії визнають наявність проблем з підключенням, про це повідомила прессекретар Google, додавши, що компанія «зробила кілька поліпшень, щоб розв’язати цю проблему» та очікує, що робота бездротової мережі помітно покращиться протягом наступних тижнів.

Ця ситуація викликає особливу іронію, враховуючи статус Google як провідної інтернет-компанії, і стала предметом суперечок серед співробітників, особливо з огляду на примусову політику повернення до офісу на три дні на тиждень. За словами одного з інженерів зі штучного інтелекту, який працює в будівлі, де також розміщуються члени рекламної команди, нестабільний Wi-Fi не допоміг Google переконати співробітників, що повернення в офіс — це хороша ідея.

Співробітники на умовах анонімності висловили своє розчарування ситуацією з доступом до інтернету, що склалася в будівлі, яка має символізувати технологічну досконалість Google, через такі елементарні робочі проблеми. Менеджери навіть заохочують працівників виходити на вулицю або сидіти в сусідньому кафе, де сигнал Wi-Fi сильніший. Деяким з них нещодавно видали нові ноутбуки з більш потужними Wi-Fi чипами.

Google публічно не розголошує причини проблем з Wi-Fi, але працівники кажуть, що стрімкий, хвилеподібний дах будівлі площею понад 55 000 квадратних метрів поглинає сигнал Wi-Fi, як Бермудський трикутник.