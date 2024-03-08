Microsoft повідомила, що проспонсоровані російським урядом хакери, які слідкували за керівниками компанії раніше цього року, також викрали вихідний код. Про це компанія розповіла у новому блог-пості.

Який саме код було викрадено, не уточнюється. Проте компанія інформує, що угрупування хакерів зараз намагається використати викрадений код для того, щоб отримати ще більше доступу до програмного забезпечення та даних клієнтів.

Повідомляється, що за атакою стоїть угрупування Midnight Blizzard, російська організація, також відома як Nobelium. Її учасники отримали доступ до коду через електронні листи між Microsoft та клієнтами.

«Останніми тижнями ми знайшли докази того, що Midnight Blizzard використовує інформацію, викрадену з наших корпоративних систем електронної пошти, щоб отримати або спробувати отримати неавторизований доступ. Це включало доступ до деяких сховищ вихідного коду компанії та внутрішніх систем. Зараз ми не знайшли доказів того, що клієнтські системи, розміщені на сервері Microsoft, були зламані», – йдеться у блог-пості.

Зараз компанія також застерігає клієнтів про потенційну загрозу та закликає вживати всіх заходів захисту. Зі свого боку Microsoft розширює власні можливості для захисту від майбутніх атак.