Українська студія Frogwares у межах Xbox Partner Preview анонсувала The Sinking City 2. Реліз гри на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S відбудеться у 2025 році.

У новій частині трохи змінили жанр із детективної пригоди з елементами горору до сурвайвал горору з більшим фокусом на стрільбу та битви з монстрами. Також студія перейшла на Unreal Engine 5.

«The Sinking City – одна з наших найуспішніших ігор через наш сильніший жанр жахів і місце дії. Для нас це був свого роду прорив, і ми дуже раді працювати над повномасштабною грою жахів. У минулому ми створили чимало детективних пригод, тож тепер ми збираємося змішувати речі, щоб продовжувати робити те, що подобається людям, тобто сильні сюжетні історії, і водночас мати можливість розвиватися», – каже керівник видавничого відділу Frogwares Сергій Оганесян.

Події гри відбуватиметься в Америці в 1920 роки – в період, коли країна повністю переходить на парові машини напередодні Першої світової війни. Водночас не у всіх містах країни все добре, адже Аркхем, місто добре знайоме прихильникам творчості Лавкрафта, стало жертвою навали невідомих надприродних створінь.

У грі також буде новий головний герой, проте розробники поки не розповідають багато ні про нього, ні про інші аспекти сюжету The Sinking City 2. Оганесян лише сказав, що вони хотіли створити гру, в якій всі зможуть отримати цілком новий досвід, та яка не потребуватиме знань про першу частину.

Найбільшою зміною у другій частині стане нова бойова система та елементи виживання й дослідження. Дизайн рівнів, ворогів та сюжет створювали з більшим фокусом на жанр горорів. Але, попри це, детективна складова також нікуди не ділася, хоча тепер вона й не є обов’язковою для проходження.

«Ми ніколи раніше не розповідали про це, але ми були на ранніх стадіях попереднього виробництва The Sinking City 2, коли в лютому 2022 року в Україні почалася війна. Це змусило нас призупинити всю цю роботу на невизначений термін. Тепер, коли ми знаємо, на що здатні якнайкраще адаптувалися до ситуації та вжили всіх заходів для забезпечення стабільного робочого процесу нашої студії, ми відчули, що настав час запустити The Sinking City 2 знову», – каже Оганесян.

Frogwares також запустила компанію на Kickstarter, щоб зібрати більше грошей на впровадження функцій, на які у студії зараз немає ресурсів, як-от більше сутичок із босами, механіку божевілля та інше. Підтримати їх можна на сторінці на Kickstarter.

Також не забувайте додавати гру у список бажаного у Steam, Epic Games Store, GOG та PlayStation Store.