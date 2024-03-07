Nikon повідомила про початок угоди щодо купівлі 100% компанії RED. Ціна угоди зараз не розголошується. Про це компанія повідомила в офіційному анонсі.

Відповідно до угоди, RED стане дочірньою компанією Nikon та повністю їй належатиме. Компанія стверджує, що угода стала результатом бажання обох сторін задовольнити потреби клієнтів і запропонувати їм винятковий досвід.

«Наш досвід у розробці продуктів, виняткова надійність і ноу-хау в обробці зображень, а також оптичні технології та інтерфейс користувача, а також знання RED у кінокамерах, включаючи унікальну технологію стиснення зображень і науку про колір, дозволять розробити відмінні продукти в ринку професійних цифрових кінокамер», – йдеться в заяві.

RED була заснована у 2005 році та зараз має 220 працівників. Компанія представила такі визначальні для індустрії камери як RED ONE 4K та V-RAPTOR [X]. Однією з ключових переваг для Nikon у цій угоді також стане технологія RED для стиснення RAW, через яку обидві компанії судились у 2022 році.

Це придбання використають, щоб розширити швидкозростаючий ринок професійних цифрових кінокамер, спираючись на бізнес-основи та мережі обох компаній. Компанії обіцяють захопливе майбутнє розробки продуктів, які продовжуватимуть розширювати межі можливого у кіно- та відеовиробництві.