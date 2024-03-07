MSI міняє твій старий кулер для процесора на новеньку систему рідинного охолодження

З 7 по 14 березня приходь в шоурум магазину TELEMART в своєму місті, принось свій старий кулер для процесора та отримай знижку до 3000 грн на покупку нової рідинної системи охолодження MSI.

Розмір знижки залежить від типу та оцінної вартості твого старого кулера:

– боксовий кулер (тобто той, що йшов у комплекті з вашим процесором) – знижка 700 грн;

– кулер вартістю до 2 000 грн – знижка 2 000 грн;

– кулер вартістю понад 2 000 грн – знижка 3 000 грн.

Знижка поширюється на системи рідинного охолодження:

– MSI MAG CORELIQUID E360 Black / White

– MSI MAG CORELIQUID E240 Black / White

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Серія рідинного охолодження MSI MAG CORELIQUID E поєднує у собі передові технології та вражаючий візуальний дизайн. Інноваційна конструкція помпи та збільшена площа контактної пластини дозволяють досягти максимального теплообміну з процесором, а круглий водоблок із поворотною кришкою та яскраве ARGB підсвічування створять досконалу естетику вашої збірки.

Повні деталі та умови акції за посиланням:

https://msi.gm/SA69599A