Дослідження, проведене серед австралійських школярів, показало, що симптоми сухості очей погіршуються після однієї години гри на смартфоні. Вчені досліджували саме мобільні ігри через високу розповсюдженість смартфона як ігрової платформи.

Частота моргання значно зменшилася з 21 моргання на хвилину до 9. Крім того, інтервал між морганнями збільшився з 3 секунд до трохи менше ніж 9 секунд протягом першої хвилини гри. Дослідження було опубліковане в журналі Eye.

Поширеність використання цифрових пристроїв серед дітей різко зросла. Серед цих пристроїв найбільшого поширення набули смартфони. У Сполучених Штатах 83% дітей мають смартфон у віці 15 років, і ця тенденція є дзеркальним відображенням у всьому світі.

Діти часто проводять за цифровими пристроями по кілька годин, що викликає занепокоєння серед медичних працівників.

Надмірне проведення часу за екраном цифрових пристроїв призводить до негативних наслідків для здоров’я дітей. Дослідження показують, що тривале перебування перед екраном пов’язане зі прискоренням прогресуванням міопії (короткозорості) як у дітей, так і у підлітків.

Автор дослідження Нгозі Чаріті Чіді-Егбока (Ngozi Charity Chidi-Egboka) та її колеги хотіли вивчити вплив однієї години використання смартфона на моргання, симптоми сухості очей та показники слізної плівки у дітей шкільного віку.

У дослідженні взяли участь 36 дітей віком від 6 до 15 років з головного кампусу Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї, Австралія, та його околиць, більшість з яких складали дівчата (22 учасники).

Для участі в дослідженні діти відвідали лабораторію дослідників, де їх попросили пограти в ігри на iPhone 5 протягом години без перерви. Були обрані ігри Despicable Me: Minion Rush та Racing Penguin.

Перед початком і під час гри учасники носили монокулярну гарнітуру для відстеження руху очей, щоб контролювати частоту моргання. Крім того, дослідники оцінювали функцію слізної плівки до і після гри.

Учасники також заповнили три опитувальники для оцінки симптомів: миттєве опитування, оцінка симптомів сухого ока та числова рейтингова шкала.

Результати показали, що функція слізної плівки не змінюється під час гри. Після 1 години гри показники функції слізної плівки були більш-менш такими ж, як і на початковому етапі. На противагу цьому, очні симптоми, виміряні за допомогою опитувальників, значно погіршилися.

Вимірювання активності моргання показало, що в першу хвилину гри на смартфоні частота моргання сильно знизилася порівняно з показниками, які вони мали під час розмови з дослідниками перед початком гри. До початку дослідження учасники моргали в середньому 21 раз на хвилину. Під час гри цей показник становив трохи менше ніж 9 моргань на хвилину.

Часовий інтервал між двома морганнями також збільшився з 3 секунд до початку гри до трохи менше ніж 9 секунд протягом першої хвилини гри. Він залишався незмінним протягом усього ігрового періоду. Очні симптоми, про які повідомляли діти, не були пов’язані зі швидкістю моргання.

«Використання смартфонів у дітей призводить до симптомів сухості очей і негайного та стійкого уповільнення моргання, при цьому сльозовиділення не змінюється протягом першої години. Враховуючи розповсюджене використання смартфонів дітьми, в подальших дослідженнях слід вивчити, чи зберігаються описані тут ефекти, чи погіршуються вони протягом тривалого часу, спричиняючи кумулятивну шкоду для поверхні ока», – підсумували автори дослідження.

Дослідження проливає світло на зміни в поведінці очей під час гри на смартфоні. Однак, як зазначають самі автори, залишається невідомим, чи є ці ефекти тимчасовими та зникають як тільки ігрова сесія припиняється, чи вони зберігаються. Також представлені результати не дозволяють робити висновки про довгострокові наслідки використання смартфонів.

Авторами статті «Ігри на смартфонах викликають симптоми сухості очей і знижують частоту моргання у дітей шкільного віку» є Нгозі Чаріті Чіді-Егбока, Ізабель Джалберт і Бланка Голебіовскі.