Директор ігрового напрямку Warner Bros. Discovery Джей Бі Перретт хоче, щоб компанія відійшла від нестабільного ринку AAA-ігор для консолей, повідомляє Gamespot.

Під час свого виступу на заході Morgan Stanley Перретт заявив, що компанія змінює стратегію та зосередиться на іграх-сервісах, безплатних та мобільних іграх.

«Ми подвоюємо зусилля у сфері ігор, оскільки вважаємо, що тут є набагато більше можливостей для зростання, які ми можемо використати завдяки нашій інтелектуальній власності та деяким можливостям студії, де ми унікально позиціонуємось як видавець та розробник ігор», – сказав Перретт.

Зміна напрямку викликана нестабільністю та так званою «волатильністю» (зміни ринкових цін і доходів впродовж певного часу – ред.) великобюджетного ігрового сектору.

Компанія задоволена успіхом Hogwarts Legacy, яка продалась накладом у 22 млн копій, але в той самий час компанія розчарована результатами Suicide Squad: Kill the Justice League.

Тому план на майбутнє полягає в тому, щоб зменшити вплив волатильності. Компанія зосередиться на основних франшизах і приведе принаймні деякі з них у мобільний і безкоштовний ігровий простір, а також продовжить інвестувати в ігри-сервіси.

Це допоможе WBD генерувати більш стабільний дохід. Перретт повідомив, що компанія вже має кілька готових мобільних проєктів, що з’являться пізніше цього року.

Варто також зазначити, що те, що WBD може вийти на нові ринки, не обов’язково означає, що вона припинить створювати великі однокористувацькі ААА-ігри.

«Хіба не краще замість того, щоб просто зробити однокористувацьку кінечну консольну гру, як, наприклад, Hogwarts Legacy, ми зробимо гру-сервіс, де люди зможуть жити, працювати, будувати та грати в цьому світі на постійній основі?» – сказав Перретт.

Він продовжив, що WBD має унікальну позицію, оскільки володіє популярними брендами – він виділив Mortal Kombat, Game of Thrones, Гаррі Поттера та DC як найбільші – а також 11 різних студій розробки.

Якщо WBD зможе виконати цей план, Перретт очікує, що ігри принесуть компанії значне зростання в найближчі роки. Але створення ігор вимагає часу, тому Перретт застеріг, що компанія зараз закладає фундамент для прибутків, які можуть прийти у 2025, 2026 і 2027 роках.

Перретт також сказав, що він не має уявлення про те, як буде розвиватися ігрова індустрія з часом, але він вважає, що володіння інтелектуальною власністю та студіями може допомогти WBD досягти успіху там, де інші не зможуть. Він також назвав такі речі, як віртуальна реальність і віртуальні світи, місцями, які в майбутньому збільшаться в масштабах і прийнятті користувачами.