ASUS оголосила про початок продажів в Україні нового ROG Zephyrus G16 (2024), який вперше був представлений на CES 2024 у січні.

Zephyrus G16 (2024) має повністю алюмінієвий корпус, виготовлений на верстаті з ЧПК, що поєднує в собі невелику вагу, міцність і збільшений простір всередині корпусу. Це дозволило встановити в корпус клавіатуру на мінімальній відставні від сусідніх компонентів та збільшити тачпад, а також більші й гучніші динаміки, які на 25% більші та 47% гучніші, ніж у попередньому поколінні.

На кришці ноутбук оснащено новим матричним світлодіодним підсвічуванням Slash Lighting. Воно має вигляд стрічки, яка проходить по діагоналі та демонструє анімовані ефекти з можливістю налаштування. Попри свою потужність, ROG Zephyrus G16 має товщину всього 1,49 см і важить всього 1,85 кг.

Всередині ноутбук оснащений процесором Intel Core Ultra 9 185H з обчислювальною потужністю ШІ у 11 трильйонів операцій на секунду (TOPS), а також відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків. Завдяки підтримці таких інструментів ШІ, як Omniverse і Stable Diffusion, користувачі можуть оминати довгі черги в хмарі й генерувати зображення локально всього за кілька секунд.

Компанія стверджує, що завдяки апаратним засобам ШІ-прискорення відеомонтаж і 3D-рендеринг виконується більш ніж удвічі швидше, ніж раніше, при цьому споживаючи менше енергії для заощадження заряду акумулятора.

ROG Zephyrus G16 став першим ігровим ноутбуком ROG, який отримав OLED-панель ROG Nebula зі співвідношенням сторін 16:10, контрастністю 1 000 000:1, та сертифікацією за стандартом VESA DisplayHDR True Black 500.

Дисплей має роздільну здатність 2,5K і частоту оновлення 240 Гц, що забезпечує чітке зображення в динамічних іграх. Також завдяки партнерству з Samsung і NVIDIA ноутбуки отримали підтримку технології G-SYNC.

ASUS розповіла, що в Zephyrus G16 реалізовано низку новітніх технологій інтелектуального охолодження (ROG Intelligent Cooling). Термоінтерфейс із рідкого металу на центральному процесорі та вентилятори Arc Flow Fans 2-го покоління відводять тепло з корпусу.

Технологія Tri-fan – система, яка використовує третій допоміжний вентилятор – дозволяє підвищити ефективність охолодження. При цьому нові моделі Zephyrus G16 також оснащені спеціальною випарною камерою й двома вентиляторами для надійного охолодження флагманських компонентів.

Ноутбук ROG Zephyrus G16 (2024) буде доступний в Україні за ціною від 89 999 грн. Разом із ноутбуком також пропонується тримісячна підписка Xbox Game Pass, що надає доступ до бібліотеки із сотень чудових ігор.

Конфігурацію з OLED-дисплеєм, процесором Intel Core Ultra 9 185H, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуків, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X-7467 і SSD місткістю 1 ТБ вже можна придбати за рекомендованою ціною 124 999 грн.