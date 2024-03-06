Українська компанія MacPaw, яка створює та розповсюджує програми для macOS та iOS, запустила застосунок CleanMyPhone. Він діє як очищувач галереї iPhone та iPad.

CleanMyPhone – це трансформація очищувача галереї Gemini Photos, який MacPaw запустила в 2018 році. За даними компанії, новий застосунок створено не лише для очищення, а й для полегшення користувачам iPhone та iPad організацію файлів у галереї та управління сховищем пристрою.

«CleanMyPhone розроблений на основі нашого власного алгоритму штучного інтелекту, із задумом стати в майбутньому універсальним інструментом для догляду за iOS та iPadOS», – зазначив менеджер продукту CleanMyPhone в MacPaw Ростислав Богданов.

Застосунок має три модулі: Очищення, Організація та Мережа. За твердженнями компанії, він дає користувачам змогу швидко позбутися непотрібних зображень, відсортувати фото та відео за тематичними категоріями, а також легко протестувати швидкість інтернет-з’єднання.

Компанія пояснює, що прибирання – одна із функцій застосунку. Він сканує галерею на наявність дублікатів, розмитих зображень, записів екрану, TikTok-завантажень та інших непотрібних файлів, щоб користувачі оцінили, що займає найбільше місця та звільнили простір. Сканування та видалення файлів відбувається тільки за згоди користувачів і виключно на пристрої.

MacPaw пояснила, що за допомогою ШІ CleanMyPhone також допомагає організовувати файли в тематичні папки – Подорожі, Домашні тварини, Їжа, Портрети та Текст.

В українській компанії зазначили, що крім управління файлами в галереї, CleanMyPhone пропонує провести тест швидкості мережі. Зробити це можна безпосередньо в додатку.

CleanMyPhone доступний в App Store за ціною $29,99/рік в Україні, але ціна може варіюватися залежно від регіону. Застосунок пропонує безкоштовну 3-денну пробну версію. CleanMyPhone також доступний у Setapp. Для використання застосунку потрібен iPhone з iOS 16.0 або новішою версією, або iPad з iPadOS 16.0 або новішою версією.

Як відомо, MacPaw заснована в Києві та має дочірній офіс у Бостоні. Компанія розробляє та розповсюджує програмне забезпечення для macOS та iOS. Вона налічує понад 30 мільйонів користувачів по всьому світу.