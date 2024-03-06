Представлено офіційний український трейлер мультфільму «Дикий робот» / The Wild Robot із Люпітою Ніонго та Педро Паскалем у головних ролях. Мультфільмом займалися творці «Як приборкати дракона» / How to Train Your Dragon.

Новий фільм DreamWorks Animation заснований на однойменному романі 2016 року автора-ілюстратора Пітера Брауна.

Оригінальна історія зосереджена довкола робота на ім’я ROZZUM unit 7134, або скорочено «Роз», який повинен навчитися виживати в дикій природі після корабельної аварії на острові, який є домівкою для найрізноманітніших тварин – від великих звірів до крихітних істот.

В Україні мультфільм вийде в прокат 17 жовтня цього року.