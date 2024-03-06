У Німеччині 62-літній чоловік вирішив зробити 217 щеплень від COVID-19 упродовж 29 місяців. Таке рішення він пояснив «особистими причинами». Про це пише Ars Technica.

Цей випадок було описано в дослідженні, яке опублікували в журналі The Lancet Infectious Diseases. Згідно із ним, чоловік, здається, не зазнав жодних негативних наслідків від надмірної вакцинації.

Звісно, це – одиничний випадок, тому його не можна екстраполювати на все населення. Втім, результати дослідження заперечують поширеній серед дослідників стурбованості, що надмірний вплив вакцинації може призвести до послаблення імунної відповіді.

Приміром, деякі спеціалісти висловлювали таке занепокоєння в дискусіях про те, як часто люди мають отримувати бустерні дози вакцини проти COVID-19.

Про історію німця дізналися спеціалісти з Інституту мікробіології у Німеччині та запросили його пройти тести. Вони змогли зібрати зразки крові та слини чоловіка після 214-ї та 217-ї доз вакцини. Після цього науковці порівняли його імунні реакції з реакціями 29 людей, які отримали стандартну серію з трьох доз.

Чоловік ніколи не повідомляв про побічні ефекти від вакцинації, а його клінічне тестування не виявило жодних пов’язаних відхилень. Дослідники вивчили його реакції на вакцини і виявили, що, хоча деякі аспекти його захисту були сильнішими, в цілому його імунні реакції були функціонально подібними до реакцій людей, які отримали набагато менші дози.

Рівень антитіл в його крові підвищувався після нової дози вакцини, але потім почав знижуватися, подібно до того, як це спостерігалося в контрольній групі.