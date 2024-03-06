Відомий аналітик Мін-Чі Куо в останньому своєму звіті вказує на невтішний прогноз Apple щодо попиту на її смартфони iPhone 15 та навіть iPhone 16. Згідно з його аналізом ланцюжка постачання для виробництва смартфонів Apple, компанія знизила замовлення на ключові напівпровідникові компоненти для iPhone у 2024 році приблизно до 200 мільйонів одиниць (що на 15% менше, ніж у попередньому році). Таким чином, у 2024 році Apple може зазнати найбільшого зниження продажів серед світових брендів смартфонів.

Аналітик очікує, що постачання серії iPhone 15 та нової iPhone 16 скоротиться на 10-15% рік до року у першому та другому кварталі 2024 року (порівняно з поставками лінійки iPhone 14 у першому кварталі 2023 року та iPhone 15 у другому кварталі 2023 року).

Бізнес iPhone стикається зі структурними проблемами, які призведуть до значного зниження постачання у 2024 році через появу нової парадигми для смартфонів високого класу та подальше зниження поставок на китайському ринку.

Нова парадигма включає активне використання функцій генеративного ШІ та складані смартфони. Основною ж причиною спаду на китайському ринку є повернення компанії Huawei, адже китайські покупці віддають перевагу локальному виробнику. Через це щотижневі поставки Apple в Китаї за останні тижні скоротилися на 30-40% рік до року, і очікується, що ця тенденція продовжиться. Окрім того, в Китаї зростає популярність складаних смартфонів серед покупців преміальних моделей, які розглядають їх як перший вибір для заміни їх нинішньої моделі.

Мін-Чі Куо також зазначає, що користуючись вищим, ніж очікувалося, попитом завдяки інтеграції функцій генеративного ШІ, Samsung переглянула прогноз постачання серії Galaxy S24 у 2024 році на 5-10%, в той час як Apple переглянула прогноз поставок iPhone 15 у першому півріччі в бік погіршення.

Аналітик очікує, що Apple не випустить нові моделі iPhone зі значними змінами в дизайні та більш комплексною/диференційованою екосистемою/додатками ШІ раніше 2025 року. До того часу це, ймовірно, зашкодить динаміці поставок iPhone та зростанню екосистеми Apple.