Користувач Manawyrm опублікував на YouTube відео, у якому запускає GTA: Vice City на роутері TP-Link.

Для цього Manawyrm використав роутер TL-WDR4900 v1 із зовнішньою відеокартою AMD Radeon, підключеною через PCIe. Працює це все на Debian Linux.

Manawyrm пояснив, що обрав TL-WDR4900 v1, тому що на відміну від більшості інших роутерів він має процесор на базі PowerPC від NXP. За його словами, цей процесор пропонує повний 36-розрядний адресний простір, високу продуктивність, як для маршрутизатора, випущеного у 2013 році, та має контролери PCIe.

Однією з проблем було те, що маршрутизатор не мав зовнішнього підключення PCIe. Тож для того, щоб підключити відеокарту, користувач розробив спеціальну плату miniPCIe, яку під’єднав до маршрутизатора емальованим мідним дротом.

Перший вибір для відеокарти пав на AMD Radeon RX570, проте цей тест був провальним, тож для запуску ігор та Linux використали карту AMD Radeon HD 7470 зі старішими драйверами.

GTA: Vice City, яку запустили на цьому пристрої, також була не простою. Для запуску використали реверсивну версію, яку розробили спеціально для запуску на цій платформі.

Manawyrm поділився всіма подробицями та повним процесом роботи над проєктом, зокрема й кодом, на сайті Kittenlabs.