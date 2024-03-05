Компанія NVIDIA вирішила завершили життєвий цикл графічних адаптерів лінійки GeForce RTX 16. За даними китайських джерел, розробники вже не приймають замовлення на GPU для відповідних відеокарт. За оцінками, наявних запасів чипів у партнерів вистачить ще на 1–3 місяці, а нові постачання вже не очікуються.

Нагадаємо, що моделі серії GeForce GTX 16xx були представлені навесні 2019 року, майже одночасно з першими відеокартами лінійки GeForce RTX 20. Графічні процесори для GTX також використовували архітектуру Turing та виготовлялись за 12 нм технологією, але на відміну від чипів для RTX, не мали апаратних блоків для обробки трасування променів та тензорних ядер. Тоді це були компромісні доступніші варіанти для тих, хто був не готовий фінансувати розвиток RT-екосистеми з власної кишені.

Відеокарти GeForce GTX 16xx все ще доступні у продажу. Якщо вибір старших моделей GeForce GTX 1660/1660 SUPER/1660 Ti вже досить обмежений, то молодші GeForce GTX 1650 4 ГБ поки пропонуються у чималих кількостях. Роздрібна вартість у ~$160–180 формує попит на рішення такого класу. Вочевидь з появою GeForce RTX 3050 6 ГБ, що мають стартові роздрібні цінники у ~$210, поступово навіть у цій категорії відеокарт акцент буде зміщуватись у бік нових рішень. Офіційний статус EOL (End-of-Life) для GeForce GTX лише прискорить цей процес.