Телекомунікаційні компанії вже хочуть перейти від 5G до наступного етапу розвитку мобільного зв’язку, який отримав назву 5.5G або 5G Advanced, повідомляє CNBC.

Попри те, що глобальне розгортання мереж 5G триває, а в деяких країнах, як в Україні, навіть не почалося, лідери галузі, які зібралися на Всесвітньому мобільному конгресі в Барселоні (MWC), вже зосередили свою увагу на наступному етапі модернізації. Технологія наступного покоління обіцяє підтримувати просунутіші пристрої, включаючи гарнітури змішаної реальності та інновації в автономних транспортних засобах і розумному виробництві, багато з цього було обіцяно ще перед запуском 5G, але так і не було реалізовано.

При цьому, хоча 5G забезпечує значно вищі швидкості передачі даних і менші затримки порівняно з 4G, стандарт ще не досягнув масового насичення. Прогнозується, що до 2029 року зв’язок 5G охопить більш ніж половину мобільних з’єднань, і галузь очікує, що 5.5G дозволить розширити комерційне використання, розвʼяже проблеми розгортання і подолає розрив з 6G. Ця еволюція має на меті підвищити продуктивність мережі, впровадити штучний інтелект і машинне навчання для розумніших мереж та підвищити їхню енергоефективність.

Перехід до 5.5G, комерційне розгортання якого очікується у 2024 році, розглядається як важливий крок для операторів зв’язку, що дозволить їм більш ефективно монетизувати свої інвестиції в 5G, зокрема, за допомогою послуг, орієнтованих на підприємства. Однак залишається складним завданням переконати споживачів у перевагах, оскільки для багатьох з них поліпшення від переходу від 4G до 5G були малопомітними. Зараз галузь зосереджена на забезпеченні того, щоб 5.5G зміг виконати свої обіцянки та задовольнити швидко зростаючі потреби в передачі великих обʼємів даних, які прогнозуються на найближчі роки.