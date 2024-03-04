У NASA після незалежної перевірки вирішили закрити проєкт OSAM-1 із дозаправки супутників на орбіті. Про це йдеться в офіційному повідомленні агентства.

У NASA пояснили, що рішення зумовлене технічними, вартісними та часовими проблемами. Також на нього вплинула відсутність зацікавленого партнера.

Водночас у UPI зауважили, що вартість проєкту перевищила $2 млрд. Тут пояснили, що NASA закриває OSAM-1 після того, як розкритикувало підрядника.

Йдеться про компанію Maxar – тут вже заявили про готовність допомогти NASA із пошуком інших варіантів, як використовувати обладнання OSAM-1 після згортання проєкту.

«Хоча ми розчаровані рішенням про припинення програми, ми готові підтримати NASA в пошуку потенційних нових партнерств або альтернативних варіантів використання обладнання після завершення її закриття», – сказав представник компанії у коментарі для CNBC.

Нагадаємо, що OSAM-1 розроблявся з 2015 року з метою надання допомоги американському супутнику Landsat 7 шляхом дозаправки та ремонту на орбіті для продовження терміну його експлуатації. Центр космічних польотів імені Ґоддарда очолював проєкт, а компанія Maxar Space Systems була його головним підрядником.

У NASA сподівалися, що програма продемонструє, що її технології обслуговування можуть бути використані в інших місіях агентства. Також їх передбачали передати для використання комерційним структурам.

Однак проведений аудит виявив, що OSAM-1 перевищив запланований бюджет у $2,05 млрд і не встигне до дати запуску в грудні 2026 року. Відповідальність за це поклали на «низьку продуктивність Maxar».