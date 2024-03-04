28 березня в українських кінотеатрах вийде мелодрама «Пам’ять любові» / Memory. В Arthouse Traffic показали офіційний український трейлер стрічки.

«Головна героїня стрічки Сильвія проживає детально сплановане рутинне життя. Доля зіштовхує її з Солом – чоловіком, що постійно втрапляє в чудернацькі ситуації, бо забуває те, що з ним сталося буквально кілька годин тому. Їхня зустріч розпочалася з дивного непорозуміння, але цей випадок зближує обох і змушує замислитись, що не такі вже вони й незнайомці», – йдеться в описі картини.

Головну роль у фільмі виконала акторка Джессіка Честейн, зірка фільмів «Інтерстеллар», «Воно 2», «Марсіянин» тощо. Її партнером на знімальному майданчику став Пітер Сарсґаард. Серед його попередніх робіт – ролі в картинах «Бетмен», «Ціна правди», «Джекі». За свою гру в «Памʼяті любові» Сарсґаард отримав Кубок Вольпі як Найкращий актор Венеційського кінофестивалю 2023 року.

Також у фільмі грають Меррітт Вівер («Шлюбна історія»), Джессіка Гарпер («Суспірія») і Джош Чарльз («Спілка мертвих поетів»).

У рецензії на «Пам’ять любові» британська газета The Guardian назвала фільм «захопливою історією, виконаною Честейн і Сарсґаардом з надзвичайною делікатністю та зрілістю». Профільний американський журнал Deadline говорить про те, що стрічка «ідеальна як у сценарії, так і у виконанні».