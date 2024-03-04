На Apple знову подають до суду, цього разу це – колективний позов, у якому компанію звинувачують у високих цінах на iCloud та обмеженні можливостей створення резервних копій iPhone. Про це пише 9to5Mac.

«Власникам пристроїв Apple надається 5 ГБ безкоштовного простору для зберігання iCloud, але, як свідчать доходи компанії від iCloud, більшість користувачів вважають, що цього недостатньо для їхніх потреб у сховищі та купують додатковий план зберігання iCloud», — йдеться в позові.

За словами позивачів, такий підхід компанії є несправедливим, адже iCloud є єдиним варіантом збереження повної резервної копії пристрою. У позові також сказано, що в такий спосіб компанія обмежує конкуренцію, оскільки користувачі повинні використовувати лише iCloud, якщо вони хочуть зберегти дані з пристрою.