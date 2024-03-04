На Apple знову подають до суду, цього разу це – колективний позов, у якому компанію звинувачують у високих цінах на iCloud та обмеженні можливостей створення резервних копій iPhone. Про це пише 9to5Mac.
«Власникам пристроїв Apple надається 5 ГБ безкоштовного простору для зберігання iCloud, але, як свідчать доходи компанії від iCloud, більшість користувачів вважають, що цього недостатньо для їхніх потреб у сховищі та купують додатковий план зберігання iCloud», — йдеться в позові.
За словами позивачів, такий підхід компанії є несправедливим, адже iCloud є єдиним варіантом збереження повної резервної копії пристрою. У позові також сказано, що в такий спосіб компанія обмежує конкуренцію, оскільки користувачі повинні використовувати лише iCloud, якщо вони хочуть зберегти дані з пристрою.
«Обмеження компанії усувають цей вибір і, таким чином, фактично змушують власників пристроїв Apple використовувати iCloud для хмарного зберігання. Технічно кажучи, Apple нав’язує те, що економісти називають «вимогами». Тобто, якщо власники iPhone або iPad бажають використовувати хмарне сховище для обмежених файлів, а більшість так і хоче, iCloud є єдиним варіантом для виконання цієї вимоги. І для тих, кому потрібно більше 5 ГБ пам’яті, тобто для більшості клієнтів, вони повинні заплатити за це», – написано у позові.
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